Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir öldürülüp kuyuya mı atıldı? Emniyet ekipleri şüpheli torunun annesini stüdyodan almıştı işte o kuyu...
Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir'in öldürülüp kuyuya atılmış olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Emniyet ekipleri şüpheli torunun annesini stüdyodan almıştı... 71 yaşındaki Dursun Zehir'den 5 aydır haber yok. Çarşıya gitmek için evden çıktı bir daha haber alınamadı. En son sahil yoluna doğru yürüdü ve ardından kayıplara karıştı yaşlı adam... Hareketleri ile şüphe, 'para için dedesini çok sıkıştırırdı' iddiaları ile de dikkat çeken torun Kerim'in ardından annesi Fatma Bekar hakkında köy halkından peş peşe şikayet geldi. Emniyet güçleri harekete geçti ve canlı yayında Dursun Zehir'in kardeşi Fatma Bekar gözlem altına alındı. Bugün Müge Anlı ekibi Atv canlı yayınında bahsi geçen kuyunun olduğu bölgeye gitti.
18.03.2022 12:49 - Son Güncelleme: 18.03.2022 12:59
DURSUN ZEHİR O KUYUNUN İÇİNDE Mİ?
Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir'in öldürülüp su kuyusuna atılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Müge Anlı ekibi o kuyunun olduğu alana gitti.
Hayatını sürdürdüğü Trabzon'un Araklı ilçesinden Rize'nin Pazar ilçesinde oturan kızının yanına giden 71 yaşındaki iki çocuk babası Dursun Zehir 6 Ekim 2021 tarihinde kayboldu.