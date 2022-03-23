Müge Anlı'daki Dursun Zehir olayında 'üzerine ölüm kokusu vardı' itirafı! Canlı yayında kızı ve torunu Kerim hakkında kan donduran ifadeler
Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. 71 yaşındaki Dursun Zehir, cebindeki bir deste para yüzünden öldürüldü mü? Atv canlı yayınında Müge Anlı'ya konuşan komşular Dursun Zehir'in kızı ve torunu Kerim'le ilgili sözleri ile şüpheleri iyice arttırdı. Öldürülüp ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan Dursun Zehir'in katili kim? İşte 5 ay önce Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adam hakkında Müge Anlı'da bugün yaşananlar...
O GECE NELER YAŞANDI?
Müge Anlı'daki Dursun Zehir cebindeki bir deste para yüzünden öldürüldü mü? Canlı yayında kızı ve torunu Kerim hakkında Atv Müge Anlı canlı yayınında şok ifadeler yer aldı.
"DEDEM İLE PARA YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! Torun Kerim'in para trafiği şüpheleri arttırdı. Dedesinin Trabzon'daki evine gittiğini gizleyen torun Kerim, daha sonra canlı yayında dedesinin evine gittiğini ve kendisinden para istediğini itiraf etti.
71 YAŞINDAKİ DURSUN ZEHİR'E NE OLDU?
5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in torunu Kerim hakkında Atv canlı yayınında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.
Müge Anlı canlı yayınına konuşan komşular, Dursun Zehir'in kaybolduğu akşam kızının evinde kavga çıktığını duyduklarını ileri sürdü.
"Dedeyi aramak için çok geç geldiler" diyen komşular, Dursun Zehir'in torunu Kerim'in, dedesinin adını kullanarak kendilerinde para istediğini ileri sürdü.