Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! Torun Kerim'in şüpheli para trafiği...
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! Kerim, amcasını dövdürmek mi istedi? Trabzon - Rize yolu arasında kayıplara karışan Dursun Zehir'den 5 aydır haber yok. Çarşıya gitmek için evden çıktı bir daha haber alınamadı. En son sahil yoluna doğru yürüdü ve ardından kayıplara karıştı yaşlı adam... Hareketleri ile şüphe çeken torun Kerim hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kayıp Dursun Zehir cinayete mi kurban gitti? Dursun Zehir'in kaybında torunu Kerim'in parmağı mı var? İşte detaylar...
21.03.2022 12:07 - Son Güncelleme: 21.03.2022 12:12
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi! Torun Kerim'in para trafiği şüpheleri arttırdı.
71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? 5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in torunu Kerim hakkında Atv canlı yayınında ortaya atılan iddialar oldukça dikkat çekici.
Kerim, dedeine ait 10 bin lirayı enreden buldu? İşte Müge Anlı'daki Dursun Zehir olayının detayları...
DURSUN ZEHİR O KUYUNUN İÇİNDE Mİ?
Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir hakkında geçtiğimiz hafta öldürülüp su kuyusuna atılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruldu. Müge Anlı ekibi o kuyunun olduğu alana gitti.