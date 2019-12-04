Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında skandal sözler: Senin kocan geliyor beni buralarımdan...

Emre Polat babası için şu iddiaları dile getirdi :"Bir gün geliyordu kemerini çıkarıyordu. Tokası parçalana kadar üstümüzde dövüyordu bizi. Annem geliyordu hiç bir şey diyemiyordu. Benim babam tuvaletini bile tuvalete yapmazdı. Bize leğen getirtirdi, leğene işerdi."