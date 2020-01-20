Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 10 yıl önce vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı'nın Müge Anlı'dan yardım istemesi üzerine TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı başladı. Dosyayla ilgilenen savcıdan Türkiye'yi sevindiren haber geldi. İşte Müge Anlı'da son dakika Çağla Tuğaltay gelişmesi!
Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmesi! Şüphelisi ismin DNA'sı...20.01.2020 11:45
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