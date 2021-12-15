Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan o detaya dikkat çekti! Meliha Özsu cinayetinde jasat harekete geçti şok 'kar maskeli adam' iddiası!
Cinayete kurban gittiğinde 18 yaşındaydı... Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan o detaya dikkat çekti, Jasat ekipleri harekete geçti. Müge Anlı'daki Meliha Özsu cinayetinde şok 'kar maskeli adam' iddiası... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüştü. 6 yıl önce babasının evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne, eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Anlı ve ekibinden yardım istedi. Anne ve baba canlı yayında yüzleşti, ortaya çıkan gelişmeler üzerine Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden emniyet güçleri soruşturma başlattı, iki komşu, Adana Jasat ekiplerine ifade verdi. Baba şüphelendiği kişilerden neden şikayetçi olmadı ve gizlilik kararı istedi?
"BAHÇEYE KAR MASKELİ ADAMLAR GELİYORDU"
Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan o detaya dikkat çekti! Meliha Özsu cinayetinde jasat harekete geçti.
Müge Anlı ve ekibi 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun cinayetinin aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Yıllardır kayıp olarak aranan Melih Özsu'nun öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının annesi Müge AnlI'dan yardım istedi.
Adana'da yaşayan Meliha Özsu, 2015 yılında babasının çıkıp gitti ve bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.
AV TÜFEĞİYLE SIRTINDAN VURULDU
Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.