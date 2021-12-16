Meliha Özsu cinayetinde Müge Anlı stüdyosuna gelen polisler iki ismi adliyeye aldı anne kriz geçirdi! Şok iddia: 'Babası kızını satıyordu'
Meliha Özsu cinayetinde Müge Anlı stüdyosuna gelen polis ekipleri iki ismi adliyeye aldı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Meliha'nın kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüştü. 6 yıl önce babasının evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne, eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Anlı ve ekibinden yardım istedi. Anne ve baba canlı yayında yüzleşti, yaşanan gelişmeler üzerine emniyet ekipleri Meliha Özsu'nun babasını ve sevgilisini ifadelerini almak üzere adliyeye götürmeye geldi. Stüdyoda hareketli anlar yaşandı, 'Baba kızını para karşılığında satıyordu' iddiası ise kan dondurdu.
CANLI YAYINA POLİS EKİPLERİ GELDİ
Meliha Özsu cinayetinde Müge Anlı stüdyosuna gelen polisler iki ismi adliyeye aldı anne kriz geçirdi!
Müge Anlı ve ekibi 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun cinayetinin aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor. Yıllardır kayıp olarak aranan Melih Özsu'nun öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kadının annesi Müge AnlI'dan yardım istedi.
Adana'da yaşayan Meliha Özsu, 2015 yılında babasının çıkıp gitti ve bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.
Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.