Meliha Özsu cinayetinde Müge Anlı stüdyosuna gelen polisler iki ismi adliyeye aldı anne kriz geçirdi! Şok iddia: ’Babası kızını satıyordu’

Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.