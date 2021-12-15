Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Destan 5. bölüm fragmanı: Akkız'ın intikamını almasına engel olan kim?
Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Akkız'ın intikamını almasına engel olan kim?
15.12.2021 12:01
- Son Güncelleme: 15.12.2021 12:01
AKKIZ'IN İNTİKAMINI ALMASINA ENGEL OLAN KİM?
Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Son dölümün ardından Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,19 reyting ve %19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.
'Destan'ın dördüncü bölümünde, Gök Saray'daki esareti devam eden Akkız, asi davranışı nedeniyle dikkat çekti.