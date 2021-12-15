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Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Destan 5. bölüm fragmanı: Akkız'ın intikamını almasına engel olan kim?

Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Akkız'ın intikamını almasına engel olan kim?

15.12.2021 12:01 - Son Güncelleme: 15.12.2021 12:01
Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Destan 5. bölüm fragmanı: Akkız’ın intikamını almasına engel olan kim?

AKKIZ'IN İNTİKAMINI ALMASINA ENGEL OLAN KİM?

Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Son dölümün ardından Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

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Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Destan 5. bölüm fragmanı: Akkız’ın intikamını almasına engel olan kim?

#KutluDestanımız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye ve dünya gündemindeydi.

Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Destan 5. bölüm fragmanı: Akkız’ın intikamını almasına engel olan kim?

'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,19 reyting ve %19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.

Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Destan 5. bölüm fragmanı: Akkız’ın intikamını almasına engel olan kim?

'Destan'ın dördüncü bölümünde, Gök Saray'daki esareti devam eden Akkız, asi davranışı nedeniyle dikkat çekti.

Destan dizisi seyirciyi ekrana bağladı reytinglerde yine bir numara! Destan 5. bölüm fragmanı: Akkız’ın intikamını almasına engel olan kim?

Batuga'nın yardımı ile saraydan kaçmayı planlayan Akkız, gitmeden önce yarım bıraktığı işi tamamlayarak Alpagu Han'ı ortadan kaldırmak istedi.

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