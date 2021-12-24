5 yıl şartı var! Talepte bulunana 2 bin 500 TL iade! Kadın erkek yüz binlerce kişinin maaşına ilave para yatıyor

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber geldi. Bilindiği üzere ücretli çalışan kesime verilen vergi desteğinin yanı sıra çiftçilere yönelik de bir vergi kolaylığı sağlanmıştı. Vergi Usul Kanunu'nda değişim öngören vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna gore, tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kurumları tarafınca verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre vb.) vergi kesilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Bunların yanı sıra 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırıldı. Kişi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir sağlayacak bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. İşte tüm detaylar!