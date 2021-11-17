Müge Anlı'daki Abdurrahman Aysu cinayetinde aileden şok karar, programı bıraktılar! "Sosyal medya hesabından cinsel organını paylaşıyordu"
Müge Anlı'daki Abdurrahman Aysu cinayetinde aileden şok karar, programı bıraktılar! Kafası ve çıplak bedeni ayrı yerlerde bulunan Manisalı marangozun cinsel organını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı, stüdyo buz kesti! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan, faili meçhul cinayetleri çözüme kavuşturan ve yıllardır özlem çeken ailelere umut olan Müge Anlı ile Tatlı Sertîn bugünkü canlı yayınında cinayete kurban giden Manisalı marangozun ailesinden gelen 'geri çekilme' kararı herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili yaşananlar...
AİLE PROGRAMDAN ÇEKİLDİ!
Müge Anlı'daki Abdurrahman Aysu cinayetinde aileden şok karar, programı bıraktılar!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu, 20 Mart 2016 tarihinde ailesiyle tartışıp ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Günlerce eve gelmeyen ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Abdurrahman Aysu'nun, kaybolduktan 13 gün sonra, 2 Nisan 2016 tarihinde cenazesine ulaşıldı.
ÇIPLAK BEDENİ KAFASINDAN AYRI BULUNDU!
Akhisar'a bağlı Çağlak mevkiindeki bir zeytinliğe sınırda bulunan Cin Deresi kenarında çıplak bedeni kafatasından ayrılmış halde bulunan Aysu'nun, kıyafetleri ve kişisel eşyaları ise olaydan sonra oğlu ve ava giden gençler tarafından farklı yerlerde bulundu. Yıllardır acı çeken talihsiz adamın ailesi ise cinayeti aydınlatması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.