Film değil gerçek! Esra Erol 38 yıllık büyük aşka kayıtsız kalmadı! Servet Bey’i ilk aşkına canlı yayında kavuştu
Film değil gerçek! Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün filmleri aratmayan bir kavuşma gerçekleşti. Programa başvuran Servet Uzgur'un 38 yıl önce tanışıp sevdiği ilk aşkı Havva Hanım'la Esra Erol'da canlı yayınında kavuştu. Aşk hikayeleriyle sosyal medyaya damga vuran Servet Bey ve Havva Hanım'ın kavuşma anları da çok konuşuldu. İşte Servet Bey ve Havva Hanım'ın 38 yıllık aşk hikayesi ve kavuştukları o anlar...
Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programına Servet Uzgur damga vurdu.
Programa katılan Servet Uzgur, 1983 yılında aynı mahallede yaşadığı Havva Hanım'la birbirlerine aşık odu. Birbirine aşık olan çift, aynı yıl içerisinde ailelerinden gizli kaçtı.
MANAVDA KARŞILAŞTILAR!
38 yıl sonra Servet Bey ve Havva Hanım manavda alışveriş yaparken karşılaştı.
Servet Bey gözyaşları içerisinde Esra Erol'a yaşadıklarını anlattı, "Sesinden tanıdım. 'Pırasa ne kadar?' dedi. Sırtım dönük, 'sana bedava' dedim. Döndü bana baktı. Konuştum telefonunu istedim vermedi. 2 saat sonra geldi. Ne yaptığımı sordu ben de inşaatta görevliyim dedim. O da boşanmış eşinden. Beraber yaşamaya karar verdik sonra. Yaşadık da çok da mutluyduk. Müzeeyen karşımıza çıkana kadar mutluyduk. Ben onu hiç unutmadım, unutmam da…"