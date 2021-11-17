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Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan'dan Züleyha'ya ilan-ı aşk!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan'dan Züleyha'ya ilan-ı aşk! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölüm fragmanı ile heyecanın dozunu arttırdı. Demir Yaman son yolculuğuna uğurlanırken Züleyha ikinci bir şokla karşı karşıya kalacak. Hakan'ın ilan-ı aşkı Çukurova'da tozu dumana katacak! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümden ipuçları...

17.11.2021 11:42 - Son Güncelleme: 17.11.2021 11:58
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan’dan Züleyha’ya ilan-ı aşk!

HAKAN, ZÜLEYHA'YA İLAN-I AŞK EDİYOR

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan'dan Züleyha'ya ilan-ı aşk!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan’dan Züleyha’ya ilan-ı aşk!

Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin) gibi güçlü isimlerin yer aldığı ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölümü ile yine reytingleri altüst edecek!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan’dan Züleyha’ya ilan-ı aşk!

113.BÖLÜM ÖZETİ:

HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan’dan Züleyha’ya ilan-ı aşk!

DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan’dan Züleyha’ya ilan-ı aşk!

BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister.

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