Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan'dan Züleyha'ya ilan-ı aşk!
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan'dan Züleyha'ya ilan-ı aşk! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölüm fragmanı ile heyecanın dozunu arttırdı. Demir Yaman son yolculuğuna uğurlanırken Züleyha ikinci bir şokla karşı karşıya kalacak. Hakan'ın ilan-ı aşkı Çukurova'da tozu dumana katacak! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümden ipuçları...
HAKAN, ZÜLEYHA'YA İLAN-I AŞK EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları yine reyting rekorları kıracak! Demir son yolculuğuna uğurlanırken Hakan'dan Züleyha'ya ilan-ı aşk!
Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin) gibi güçlü isimlerin yer aldığı ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova 113. yeni bölümü ile yine reytingleri altüst edecek!
113.BÖLÜM ÖZETİ:
HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR
Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.
DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.