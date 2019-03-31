Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran olay! Murat Yıldırım'ın uyarmasına rağmen...
Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster'in 815. bölümüne "Sanatla ilgili her şey anlamında kullanılan samimi ifade hangisi olur?"sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Sunucu Murat Yıldırım'ın uyarmasına rağmen cevabı vermekten geciken yarışmacı Milyoner'in henüz başında yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster 815. böşlüm soru ve cevapları...
31.03.2019 05:24
- Son Güncelleme: 31.03.2019 05:26
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