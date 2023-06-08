Müge Anlı'da yeni Palu vakası 'Topçu Ailesi': "Üç harflilerimizle mutluyuz dedik ispirtoyla yaktı Müge Anlı'ya çıkarsan gözünü Bergen gibi yaparım dedi"

Ailenin, "Salatanın içine toplu iğneler koymuş biz ölelim diye... 5 tane 3 harfliler var dedi, 5 hoca getirip 3 gün uyumaları gerektiğini söyledi. Biz de inanmadığımız için böyle şeylere 'Biz mutluyuz 3 harflilerimizle' dedik" iddiası tüyler ürpertti.