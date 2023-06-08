Müge Anlı'da yeni Palu vakası 'Topçu Ailesi': "Üç harflilerimizle mutluyuz dedik ispirtoyla yaktı Müge Anlı'ya çıkarsan gözünü Bergen gibi yaparım dedi"
Müge Anlı'da yeni Palu vakası 'Topçu Ailesi...' Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Topçu Ailesi iddialarıyla kan dondurdu. Günlerce konuşulan Palu Ailesi'ni hatırlatan iddialara göre damat Dursun Kalaycıoğlu, baba hayatını kaybedince Topçu Ailesi'nin tüm aile fertlerinin kadın olmasını fırsat bildi ve mal mülk sevdası için aileye zulmetmeye başladı. "Salatanın içina toplu iğne atarak bizi öldürmeye çalıştı, ispirtoyla yakıp kaza süsü verdi, üç harflilerle bizi korkutmaya çalıştı, Müge Anlı'ya çıkarsan gözünü Bergen gibi yaparım dedi" sözleriyle ağızları açık bırakan Topçe Ailesi'nde anne Altun Topçu, "Sonumuz Palu Ailesi gibi olsun istemiyorum, yardım edin" dedi. İşte detaylar...
08.06.2023 11:00 - Son Güncelleme: 08.06.2023 11:02
Müge Anlı'da yeni Palu vakası 'Topçu Ailesi' Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında şoke eden anlar yaşandı. "Üç harflilerimizle mutluyuz dedik ispirtoyla yaktı Müge Anlı'ya çıkarsan gözünü Bergen gibi yaparım dedi" Bu iddialar ATV canlı yayınında kan dondurdu.
Şubat ayından bu yana Esma Topçu'dan haber almayan anne ve kardeş, evinin kızının eşi olan Dursun Kalaycıoğlu'ndan şüphelendi.