63 yaşındaki 16 çocuk babası Halit Kuşçu 17 yıldır nerede "Şiddet gösteriyor" Müge Anlı'da aranan Halit Kuşçu meğer...
Müge Anlı'dan kayıp olarak aranmaya başlayan Halit Kuşçu'nun, 17 yıldır nerede olduğunu sorusu merak ediliyor... 2006 yılında, Konya Karatay'da kayıplara karışan 63 yaşındaki 16 çocuk babası Halit Kuşçu'dan bir daha haber alınamadı. 17 yıldır aranan Halit Kuşçu'nun kaybında tüm şüpheler ise damadının üzerinde. Peki 17 yıldır kayıp olan Halit Kuşçu nerede? Kızı 7 Haziran Müge Anlı canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
07.06.2023 14:13 - Son Güncelleme: 07.06.2023 15:15
17 yıldır kayıp olarak aranan, 16 çocuk babası Halit Kuşçu nerede? Konya'da şüpheli bir şekilde kaybolan Halit Kuşçu cinayete mi kurban gitti?
Birden fazla evlilik yapan ve bu evliliklerinden 16 çocuk sahibi olan Halit Kuşçu, Konya'da 17 yıl önce ortadan kayboldu.
Halit Kuşçu'nun borç para yüzünden öldürüldüğü iddia ediliyor. Damadının kendisine 18 bin TL borcu olduğu ve en son bu parayı almak için kızı Felek'in evine gittiği ileri sürüldü.