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Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi? 14 Aralık

14 Aralık 2018, Cuma

Müge Anlı'da bulunan yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu araştırılırken ortaya çıkan gerçekler stüdyodakileri şaşırttı. Meral Polat aranırken Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Mahmut Güneş, eşinin bir süredir kayıp olduğunu ve İzmir Bornova'nın Şahin Tepesi mevkisinde bulunan yanmış cesedin eşi Selma Güneş'e ait olabileceğini belirtmişti. Ancak 14 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Selma Güneş ile ilgili bambaşka gerçekler ortaya çıktı.


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