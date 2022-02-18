Müge Anlı’da yan yanalar! Türkücü sevgilisi Cüneyt tarafından defalarca dolandırılan Safiye Çallı’nın son sosyal medya aşkı İsveçli Martin...

KARŞILIKSIZ AŞKI PAHALIYA PATLADI!

Türkücü sevgilisi Cüneyt tarafından defalarca dolandırılan Safiye Çallı'nın son sosyal medya aşkı İsveçli Martin, Müge Anlı Atv canlı yayınında bir kez daha herkesi şaşkına çevirdi.