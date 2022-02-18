Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...

Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar.