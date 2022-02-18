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Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...

Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Sare), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet) ve Göktan Oktay Göztepe (Akif) gibi isimleri barındıran ve kısa sürede fenomen haline gelen Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte FETÖ'nün tezgahını gözler önüne seren Atv'nin Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi 4. bölümde yaşanacaklar...

18.02.2022 10:31 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:31
Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...

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Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek?

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Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...

İşte FETÖ'nün kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisi 4. bölümde yaşanacaklar...

Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...

YALNIZ KURT 4.BÖLÜM

Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise,

Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...

Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar.

Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...

Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar.

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