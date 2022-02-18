Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm...
Dengelerin değiştiği 15 Temmuz gecesi sonrası hain Hilmi Kopanlı devletin adaletine mi teslim edilecek? Yalnız Kurt 4. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Sare), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet) ve Göktan Oktay Göztepe (Akif) gibi isimleri barındıran ve kısa sürede fenomen haline gelen Yalnız Kurt'un yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte FETÖ'nün tezgahını gözler önüne seren Atv'nin Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi 4. bölümde yaşanacaklar...
18.02.2022 10:31 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:31
YALNIZ KURT 4.BÖLÜM
Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise,
Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar.