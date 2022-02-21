Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!
Destan 12. bölüm fragmanı yayınlandı izleyici yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga) ve Selim Bayraktar'ın rol aldığı Destan 12. yeni bölüm fragmanında geçmişin bütün sırlarının ortaya çıkacağı müjdesi verildi. Büyük ilgi gören fragmanda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi izleyicileri heyecana boğdu.
21.02.2022 11:20 - Son Güncelleme: 21.02.2022 11:20
Destan 12. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Tanıtımda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi izleyicileri heyecana boğdu.