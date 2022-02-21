Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

Destan 12. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Tanıtımda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi izleyicileri heyecana boğdu.