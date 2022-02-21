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Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

Destan 12. bölüm fragmanı yayınlandı izleyici yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga) ve Selim Bayraktar'ın rol aldığı Destan 12. yeni bölüm fragmanında geçmişin bütün sırlarının ortaya çıkacağı müjdesi verildi. Büyük ilgi gören fragmanda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi izleyicileri heyecana boğdu.

21.02.2022 11:20 - Son Güncelleme: 21.02.2022 11:20
Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

GEÇMİŞİN BÜTÜN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR!

Ekran yolculuğunu seyirciden gördüğü büyük ilgi ile zirvede sürdüren Destan, Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak on ikinci bölümüyle çok konuşulacak.

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Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

Destan 12. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Tanıtımda Batuga'nın doğumunun yer alması ve Batuga'nın, Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğup bütün dünyayı yönetecek lider olarak müjdelenmesi izleyicileri heyecana boğdu.

Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

Fragman 'Destan'da geçmişin bütün sırlarının ortaya çıkacağı müjdesi verdi.

Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

DESTAN 12.BÖLÜM

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı?

Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı?

Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.

Destan 12. bölüm fragmanı: Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor, geçmişin bütün sırları ortaya çıkıyor!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

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