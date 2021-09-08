Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...

Hürriyet'in haberine göre Afgan bir kadının Taliban militanlarından gizleyerek çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde Taliban militanlarının otomatik silahlar ile rastgele ateş açtığı görülürken, bu esnada onlarca kişinin hayatta kalmak kaçtığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde bir Taliban militanının gösterici bir kadına vurduğu anlar da yer aldı.