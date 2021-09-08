Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...
20 yıl sonra gücü yeniden ele geçiren Taliban ise şiddet haberlerine konu olmaya devam ediyor. Afganistan sokaklarında yaşanan kaos dünyanın gündeminde. Ülke genelinde Taliban karşıtı protesto gösterileri sürerken, gelen görüntüler sosyal medyada olay oldu. İşte ülkeden gelen sıcak görüntüler ve çarpıcı son dakika bilgileri.
08.09.2021 13:03
- Son Güncelleme: 08.09.2021 13:20
Hürriyet'in haberine göre Afgan bir kadının Taliban militanlarından gizleyerek çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Görüntülerde Taliban militanlarının otomatik silahlar ile rastgele ateş açtığı görülürken, bu esnada onlarca kişinin hayatta kalmak kaçtığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde bir Taliban militanının gösterici bir kadına vurduğu anlar da yer aldı.