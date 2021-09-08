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Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...

20 yıl sonra gücü yeniden ele geçiren Taliban ise şiddet haberlerine konu olmaya devam ediyor. Afganistan sokaklarında yaşanan kaos dünyanın gündeminde. Ülke genelinde Taliban karşıtı protesto gösterileri sürerken, gelen görüntüler sosyal medyada olay oldu. İşte ülkeden gelen sıcak görüntüler ve çarpıcı son dakika bilgileri.

08.09.2021 13:03 - Son Güncelleme: 08.09.2021 13:20
Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...

Son ABD askerinin bölgeden ayrılması ile Afganistan'da bir dönem sonra erdi.

20 yıl sonra gücü yeniden ele geçiren Taliban ise şiddet haberlerine konu olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...

Pençşir'deki direniş hareketinin 'ülke genelinde ayaklanın' çağrısı sonrası çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce gösterici sokaklara çıkmıştı.

Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...

Taliban ise göstericileri dağıtmak için uyarı ateşi açmıştı. Dünyanın yakında takip ettiği bu olayın tabiri caizse kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.

Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...

Hürriyet'in haberine göre Afgan bir kadının Taliban militanlarından gizleyerek çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde Taliban militanlarının otomatik silahlar ile rastgele ateş açtığı görülürken, bu esnada onlarca kişinin hayatta kalmak kaçtığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde bir Taliban militanının gösterici bir kadına vurduğu anlar da yer aldı.

Afganistan sokaklarında kaos: Taliban karşıtı protestolarda kan donduran görüntü! Afgan kadın gizlice çekti...

Taliban militanlarının kamyonlar ile bölgeye gelmesinden hemen önce ise göstericilerin 'yaşasın direniş' diye slogan attıkları duyuluyor.

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