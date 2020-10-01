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Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 28.bölüm 2.fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı. Yeni sezonda birbirinden usta isimler ile izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman, yeni sezona savaş sahneleri ile damga vuracak. Kuruluş Osman 2.sezon yayın tarihi 7 Ekim olarak açıklandı. Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın 28. bölüm yeni sezon fragmanında Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı sahnesi izleyicide şimdiden büyük bir heyecan uyandırdı.

01.10.2020 13:28 - Son Güncelleme: 01.10.2020 13:44
Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!

KURULUŞ OSMAN 7 EKİM ÇARŞAMBA AKŞAMI EKRANA DÖNÜYOR!

İkinci sezonuyla atv ekranında seyirci karşısına çıkacak olan, Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

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Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!

Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi, sezona nefes kesen bir bölümle giriş yapacak. Merakla beklenen 28'inci bölümden yayınlanan ikinci tanıtım, Kuruluş Osman'ın yeni karakterlerine ve görkemli savaş sahnesine dair ipuçları sundu.

Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!

KURULUŞ OSMAN SEZON AÇILIŞINDA NEFESLERİ KESECEK!

Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan Kuruluş Osman, yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.

Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden dizi, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla çok konuşulmuştu.

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