Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 28.bölüm 2.fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı. Yeni sezonda birbirinden usta isimler ile izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman, yeni sezona savaş sahneleri ile damga vuracak. Kuruluş Osman 2.sezon yayın tarihi 7 Ekim olarak açıklandı. Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın 28. bölüm yeni sezon fragmanında Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı sahnesi izleyicide şimdiden büyük bir heyecan uyandırdı.
KURULUŞ OSMAN SEZON AÇILIŞINDA NEFESLERİ KESECEK!
Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan Kuruluş Osman, yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.