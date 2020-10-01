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Kuruluş Osman 28. bölüm 2. fragmanı: Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 28.bölüm 2.fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı. Yeni sezonda birbirinden usta isimler ile izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman, yeni sezona savaş sahneleri ile damga vuracak. Kuruluş Osman 2.sezon yayın tarihi 7 Ekim olarak açıklandı. Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın 28. bölüm yeni sezon fragmanında Kayı Alperi ile Bizans'ın meydan savaşı sahnesi izleyicide şimdiden büyük bir heyecan uyandırdı.

01.10.2020 13:28 - Son Güncelleme: 01.10.2020 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





