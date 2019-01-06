Müge Anlı'da Tuncer Ustael hakkındaki iddialar kan dondurdu! Palu ailesi nereli? İşte sosyal medyanın gözünde Palu ailesi

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan ve sonra tahliye edilen Tuncer Ustael'in yaptıkları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 2008 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan Meryem Tahnal ve kendisinden bir yıl sonra kaybolan kızı Melike Tahnal... Meryem ve Melike'ye ne olduğu Müge Anlı canlı yayınında araştırılırken, Palu eilesi hakkındaki kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesinin eski kiracısı Fırat Atılım Kaştaş'ın Tuncer Ustael ve İsa Palu hakkında anlattıkları kan dondurdu. Birkaç gündür Türkiye gündemine oturan Palu ailesi, sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de şiddetle kınandı. Peki, Palu ailesi nereli? İşte Müge Anlı Tatlı Sert programında Elm Sokağı Kabusu gibi hayat yaşayan Palu ailesine sosyal medyadan gelen yorumlar...

6 Ocak 2019 Pazar, 11:08:40 Güncelleme: 12:10:34
Müge Anlı'da Tuncer Ustael hakkındaki iddialar kan dondurdu! Palu ailesi nereli? İşte sosyal medyanın gözünde Palu ailesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki tüm Türkiye'nin her detayını merak ettiği 'Palu Ailesi' hakkında tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Müge Anlı'da Tuncer Ustael hakkındaki iddialar kan dondurdu! Palu ailesi nereli? İşte sosyal medyanın gözünde Palu ailesi

Palu ailesi nereli? Palu ailesinde kim kimin nesi? Palu ailesinde neler oldu? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı...

MÜGE ANLI'DAKİ PALU AİLESİNİN ESKİ KİRACISINDAN KORKUNÇ İDDİALAR! - TIKLA - İZLE

Müge Anlı'da Tuncer Ustael hakkındaki iddialar kan dondurdu! Palu ailesi nereli? İşte sosyal medyanın gözünde Palu ailesi

İşte Müge Anlı canlı yayınında akılalmaz olaylar zincirinin baş kahramanları...

Müge Anlı'da Tuncer Ustael hakkındaki iddialar kan dondurdu! Palu ailesi nereli? İşte sosyal medyanın gözünde Palu ailesi

Tuncer Ustael: Öldürülen Meryem'in eniştesi

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Müge Anlı'da Tuncer Ustael hakkındaki iddialar kan dondurdu! Palu ailesi nereli? İşte sosyal medyanın gözünde Palu ailesi

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Meryem Tahnal: (İddiaya göre) Eniştesi Tuncer ve abisi İsa tarafından öldürüldü

Melike Tahnal: Meryem Tahnal'ın eniştesi (iddiaya göre) Tuncer Ustael tarafından öldürülen kızı

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10 sn kaldı Palu ailesi hakkında kan donduran iddialar! Türkiye Müge Anlı'daki Palu ailesini konuşuyor
Palu ailesi hakkında kan donduran iddialar! Türkiye Müge Anlı'daki Palu ailesini konuşuyor