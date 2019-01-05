Palu ailesi hakkında kan donduran iddialar! Türkiye Müge Anlı'daki Palu ailesini konuşuyor
Türkiye günlerdir atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Palu ailesini konuşuyor. Kayıp aile fertleri Meryem ve Emine'yi aramak için yayına katılan Palu ailesi ile ilgili yayına bağlanan tanıdıkların anlattıkları kan dondurdu. Esrarengiz Palu ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialar arasında; cinayetten tecavüze, çocuk istismarından sadizme, cinlerle iletişimden işkenceye varana kadar birçok konu var. İşte Palu ailesi ile ilgili yaşananlar...
Palu ailesi ile ilgili gerçekler Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tek tek ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın programına kayıp aile fertleri Meryem ve Melike Tahnal'ı aramak için çıkan Palu ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailenin damadı Tuncer Ustael isminin çevresinde şekillenen olaylar zincirinde cinayetten tecavüze, çocuk istismarından sadizme varana kadar birçok iddia ortaya atıldı.
İşte esrarengiz Palu ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialar...
Harun ve Havva Palu isimli çiftin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek isimli 5 çocuğu bulunuyor.
Bu çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Usta (Fotoğrafta sağdaki) isimli şahısla evleniyor. Emine'nin kardeşi Meryem de Ahmet Tahnal isimli kişi ile evleniyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet Tahnal çiftinin de Recep Tayyip ve Melike isimlerinde iki çocuğu dünyaya geliyor.
Emine Palu'nun eşi Tuncer Ustael kendisini tüm aileye "cinci hoca" olarak tanıtıyor. Ailede Tuncer'in bu iddiasına sadece baba Harun Palu ve Meryem'in eşi Ahmet Tahnal inanmıyor. Bu nedenle Ahmet'i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa'yı etkileyerek Ahmet'i öldürtüyor. Baba Harun Palu da olanlar karşısında oğlu İsa'nın cezaevine girmesini istemediği için suçu üstlenerek hapse giriyor. Ahmet'in ölümünün ardından Meryem ve iki çocuğu da Tuncer ile birlikte yaşamaya başlıyor.
Bu evde bulunan çocuklara ve diğer kişilere Tuncer Ustael çeşitli işkenceler uygulayarak onlara tecavüz ediyor. İşkence ve tecavüzlere dayanamayarak evden kaçan Recep Tayyip polise sığınıyor ve yurda yerleştiriliyor.
Tuncer'in yanında kalmaya devam eden Meryem ise tecavüz ve işkencelere maruz kalmaya devam ediyor. Tuncer bu sırada aileyi etkisi altına alarak kendi üstlerine bulunan 5 dairenin tapusunu üzerine geçirerek satıyor. Palu ailesini de "ölen damadınız Ahmet'in ailesi peşinizde" yalanı ile kandıran Tuncer, Meryem'e kredi çektirerek bir araba aldırıyor ve 10 kişilik aile bu aracın içerisinde 3 ay boyunca yaşıyor. Bu arada Palu ailesini "Meryem eski kocası Ahmet'in ailesine sizi bulması için haber gönderiyor" diye bir yalan daha söyleyen Tuncer Ustael, Meryem'i sadist duygularla cezalandırmak için aç bırakarak bir ağaca bağlıyor. Ağaca bağlanmış halde bulunan Meryem; gördüğü işkencelere dayanamayarak hayatını kaybediyor.
2008 yılında yaşanan bu olayda Meryem'in kardeşi İsa ile birlikte talihsiz kadının cesedini bir araziye gömen Tuncer, bu tarihten sonra evde kalan Meryem'in 6 yaşındaki kızı Melike'yi istismarına devam ediyor. 6 yaşındaki kıza tecavüz eden sapkın Tuncer Ustael, kızın hamile kalmasından korkaran içine cin girdiği yalanı ile küçük kızın karnına taş bağlıyor ve kıza ispirto içirerek ölümüne neden oluyor. 2009 yılında yaşanan bu olayın ardından bir önceki cinayette iş birliği yaptığı İsa ile birlikte Meryem'in de cesedini ortadan kaldırıyor.