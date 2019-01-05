Palu ailesi hakkında kan donduran iddialar! Türkiye Müge Anlı'daki Palu ailesini konuşuyor

Emine Palu'nun eşi Tuncer Ustael kendisini tüm aileye "cinci hoca" olarak tanıtıyor. Ailede Tuncer'in bu iddiasına sadece baba Harun Palu ve Meryem'in eşi Ahmet Tahnal inanmıyor. Bu nedenle Ahmet'i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa'yı etkileyerek Ahmet'i öldürtüyor. Baba Harun Palu da olanlar karşısında oğlu İsa'nın cezaevine girmesini istemediği için suçu üstlenerek hapse giriyor. Ahmet'in ölümünün ardından Meryem ve iki çocuğu da Tuncer ile birlikte yaşamaya başlıyor.

Bu evde bulunan çocuklara ve diğer kişilere Tuncer Ustael çeşitli işkenceler uygulayarak onlara tecavüz ediyor. İşkence ve tecavüzlere dayanamayarak evden kaçan Recep Tayyip polise sığınıyor ve yurda yerleştiriliyor.