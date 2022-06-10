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Müge Anlı'da 'tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı' diyen Yunus Tat'ın tatsız aşk hikayesi! İş arkadaşının eşiyle...

Müge Anlı'da 'tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı' diyen Yunus Tat'ın tatsız aşk hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. İş arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu söyleyen Yunus Tat, Atv Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. İşte Müge Anlı ve izleyicisini şaşkına çeviren hikaye...

10.06.2022 13:28 - Son Güncelleme: 10.06.2022 13:28
Müge Anlı’da ’tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı’ diyen Yunus Tat’ın tatsız aşk hikayesi!

YUNUS TAT'A ACI GELEN AŞK!

Müge Anlı'da bugün Yunus Tat isimli şahısın anlattıkları milyonları ekran başına kilitledi. İşte Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Yunus Tat'ın aşk ve dolandırılma hikayesi...

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Müge Anlı’da ’tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı’ diyen Yunus Tat’ın tatsız aşk hikayesi!

Yunus Tat," İlk kocası yanımda yaşıyordu, köylerimiz de yakın mesafedeydi. Kocası felç oldu o da evliyken 3 yıl beraberlik yaşadık. Ben de evliydim o ara, kendi ailemle ilişkimi de o bitirdi." dedi.

Müge Anlı’da ’tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı’ diyen Yunus Tat’ın tatsız aşk hikayesi!

MÜGE ANLI: "İYİ OLMUŞ O ZAMAN SANA"

Müge Anlı ise Yunus Tat'ın anlattıklarına, "Sen evlisin, kocası senin yanında çalışıyor felç olmuş sonra gitmiş yanında çalışan adamın karısıyla olmuşsun bir de gelmiş buraya 'dolandırıldım' diyorsun. E o zaman iyi olmuş sana." dedi.

Müge Anlı’da ’tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı’ diyen Yunus Tat’ın tatsız aşk hikayesi!

Ardından Yunus Bey, "Zamanında gönülsüz bir evlilik yaptım, ardından biz bununla tanıştık ve 15 yıl sonra yeniden beni aradı öyle görüşmeye başladık" dedi. 15 yıl hayatına yalnız devam ettiğini ifade eden Yunus Bey, Elbistan'dan Silivri'ye bahsi geçen kadının yanına geldiğini ve orada işe başladığını belirtti.

Müge Anlı’da ’tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı’ diyen Yunus Tat’ın tatsız aşk hikayesi!

Ardından ev kirasından faturasına tüm ödemeleri yapması için kadına para verdiğini ifade eden Yunus Bey, açıklamaları ile herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı’da ’tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı’ diyen Yunus Tat’ın tatsız aşk hikayesi!

Aynı evde beraber yaşıyorduk. Ben parayı veriyordum o ödemeleri yapıyordu ev kirasını fazla fazla alıyordu mesela. Bu sırada da başkasıyla nikahlanmış kocası kanser hastası hastaneden eve hiç dönmüyor. Uykudan uyandığımda onun resmini görüyorum gözümün önünde." dedi.

Müge Anlı’da ’tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı’ diyen Yunus Tat’ın tatsız aşk hikayesi!

Müge Anlı da, "E aşık olmuşsun abi sen bunun tılsımla büyüyle ne alakası var, işte yüzünü görüyorsun hep kadının sağına soluna dönerken. Ben demiyor muyum aşk ben büyük büyüdür diye" dedi.

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