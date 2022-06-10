Müge Anlı'da 'tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı' diyen Yunus Tat'ın tatsız aşk hikayesi! İş arkadaşının eşiyle...
Müge Anlı'da 'tılsımla beni kandırdı, paramı aldı bir de aldattı' diyen Yunus Tat'ın tatsız aşk hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. İş arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu söyleyen Yunus Tat, Atv Müge Anlı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. İşte Müge Anlı ve izleyicisini şaşkına çeviren hikaye...
10.06.2022 13:28 - Son Güncelleme: 10.06.2022 13:28
Yunus Tat," İlk kocası yanımda yaşıyordu, köylerimiz de yakın mesafedeydi. Kocası felç oldu o da evliyken 3 yıl beraberlik yaşadık. Ben de evliydim o ara, kendi ailemle ilişkimi de o bitirdi." dedi.
Ardından Yunus Bey, "Zamanında gönülsüz bir evlilik yaptım, ardından biz bununla tanıştık ve 15 yıl sonra yeniden beni aradı öyle görüşmeye başladık" dedi. 15 yıl hayatına yalnız devam ettiğini ifade eden Yunus Bey, Elbistan'dan Silivri'ye bahsi geçen kadının yanına geldiğini ve orada işe başladığını belirtti.