Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e TDK sorusu damga vurdu. Yarışmacıya sorulan "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?" sorusuna yarışmacının verdiği yanıt çok konuşuldu. İşte Milyoner'de sorulan sorular ve yanıtları.
13.06.2022 01:46 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:47
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e TDK sorusu damga vurdu.
Yarışmacıya sorulan "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?" sorusuna yarışmacının verdiği yanıt çok konuşuldu.