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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e TDK sorusu damga vurdu. Yarışmacıya sorulan "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?" sorusuna yarışmacının verdiği yanıt çok konuşuldu. İşte Milyoner'de sorulan sorular ve yanıtları.

13.06.2022 01:46 - Son Güncelleme: 13.06.2022 01:47
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e TDK sorusu damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

Yarışmacıya sorulan "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?" sorusuna yarışmacının verdiği yanıt çok konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

İşte Milyoner'de sorulan sorular ve yanıtları.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Türkçe sorusu: Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?
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