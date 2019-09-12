Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasındaki Osmanlı Padişahı sorusu! İşte Güven Bana'ya damga vuran tüm sorular!
Müge Anlı'nın Atv ekranlarında Perşembe akşamları sunduğu Güven Bana isimli yarışma programının yayın günü değişti. Başarılı sunucu Müge Anlı, yayınlandığı ilk günden bu yana Güven Bana ile büyük çıkış yakaladı. Sunduğu her programla Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı, Güven Bana'nın yeni gününü açıkladı. Perşembe günleri yayınlanan program artık Cumartesi akşamları Atv ekranlarında olacak. Müge Anlı'nın programda izleyicilere yönelttiği ses getiren soruları sizler için derledik. İşte Müge Anlı'nın sunduğu, yarışmacıların ve ekranları başındaki izleyicilerin heyecanla yanıtladığı Güven Bana yarışmasına damga vuran sorular!
GÜVEN BANA HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.
Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?
"Güven Bana" 14 Eylül Cumartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de!
Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?