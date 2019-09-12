Müge Anlı'nın sunduğu Güven bana yarışmasındaki Osmanlı Padişahı sorusu! İşte Güven Bana'ya damga vuran tüm sorular!

GÜVEN BANA HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

"Güven Bana" 14 Eylül Cumartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de!

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?