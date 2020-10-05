Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'da son dakika! Tuğba Keleş'in ölümünde dehşete düşüren ses kaydı! 'Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin!'

Müge Anlı'da son dakika! Tuğba Keleş'in ölümünde dehşete düşüren ses kaydı! 'Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin!'

Türkiye'yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında Tuğba Keleş'in kaçırılmaya çalışıldığı anlarda ses kaydı ortaya çıktı. Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince de öldürdüğü kasiyer Tuğba Keleş'i daha önce kaçırmaya çalıştığı gün yüzüne çıkarken, Tuğba'nın kaçırılma anını telefon kaydına alan abisi, bu bilgiyi Müge Anlı ekibi ile de paylaştı. Ses kaydında Erdoğan'ı karşısında gören Tuğba Keleş'in abisini aradığı öğreniliyor. Abisini aradıktan sonra kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş'in ağlayarak yalvardığı , Erdoğan Keleş'in ise "tapıyorum Erdoğan'a diyeceksin" diyerek bağırdığı duyuluyor. Ses kaydının sonunda Tuğba Keleş, abisi tarafından kurtarılıyor.

05.10.2020 13:12 - Son Güncelleme: 05.10.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





