Müge Anlı'da son dakika! Tuğba Keleş'in ölümünde dehşete düşüren ses kaydı! 'Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin!'
Türkiye'yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında Tuğba Keleş'in kaçırılmaya çalışıldığı anlarda ses kaydı ortaya çıktı. Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince de öldürdüğü kasiyer Tuğba Keleş'i daha önce kaçırmaya çalıştığı gün yüzüne çıkarken, Tuğba'nın kaçırılma anını telefon kaydına alan abisi, bu bilgiyi Müge Anlı ekibi ile de paylaştı. Ses kaydında Erdoğan'ı karşısında gören Tuğba Keleş'in abisini aradığı öğreniliyor. Abisini aradıktan sonra kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş'in ağlayarak yalvardığı , Erdoğan Keleş'in ise "tapıyorum Erdoğan'a diyeceksin" diyerek bağırdığı duyuluyor. Ses kaydının sonunda Tuğba Keleş, abisi tarafından kurtarılıyor.
Müge Anlı, Tuğba Keleş'in ölümünü araştırmaya devam ediyor. Türkiye'yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı programına katılan Tuğba Keleş'in abisi kız kardeşlerinin daha önce katili Erdoğan Küpeli tarafından kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Canlı yayında Tuğba Keleş'in kaçırılmaya çalışıldığı anlardaki ses kaydı ortaya çıktı. Bu gelişme ardından Tuğba Keleş cinayetinin detayları yeniden gündeme geldi.
Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince de öldürdüğü kasiyer Tuğba Keleş'i daha önce kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kaçırma anını ise Keleş'in abisi telefon kaydına aldı. Ses kaydında Erdoğan'ı karşısında gören Tuğba Keleş'in abisini aradığı öğreniliyor. Abisini aradıktan sonra kaçırılmaya teşebbüs edilen Keleş'in ağlayarak yalvardığı , Erdoğan Keleş'in ise "tapıyorum Erdoğan'a diyeceksin" diyerek bağırdığı görülüyor. Ses kaydının sonunda Tuğba Keleş, abisi tarafından kurtarılıyor.
TUĞBA KELEŞ'İN ÖLÜMÜ...
Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli (46), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli, tutuklanarak Adana'daki Kozan Cezaevi'ne konuldu.
Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye edildikten sonra Küpeli, 1 Ekim'de Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i (35) tabancayla başından vurarak öldürdü.