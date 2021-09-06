Esra Erol’da ilginç bir ‘kuzenim yazmış’ hikayesi! “Karım ona ihanet ettiğimi sanıyor” dedi pot üstüne pot kırdı Zafer Yılmaz herkesi şaşırttı

POT ÜSTÜNE POT KIRDI!

Eşinin tüm yazışmalarını kağıda döktüğünü ifade eden Yılmaz, bir pot daha kırdı. Eşinin kanepeyi kağıtlarla doldurduğunu söyleyen Yılmaz'ın uzun konuşmalar yaptığı Esra Erol'un dikkatinden kaçmadı. Erol, "Madem kanepeyi kaplayacak kadar kağıt vardı, o zaman uzun bir konuşma olmuş" diye konuştu.