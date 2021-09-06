Esra Erol'da ilginç bir ‘kuzenim yazmış’ hikayesi! “Karım ona ihanet ettiğimi sanıyor” dedi pot üstüne pot kırdı Zafer Yılmaz herkesi şaşırttı
Esra Erol'da ilginç bir 'kuzenim yazmış' hikayesi! "Karım ona ihanet ettiğimi sanıyor" dedi pot üstüne pot kırdı... Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'un bugünkü canlı yayınına Zafer Yılmaz ve Yasemin Yılmaz çifti damga vurdu. Zafer Yılmaz, bir mesajlaşma sonrası ayrılığın eşiğine geldiği eşi Yasemin Hanım'la barışmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Söz konusu mesaj için 'Kuzenim yazmış' ifadelerini kullanan Zafer Bey'in açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...
Ankara'da kaporta - boya işi yaptığını söyleyen Zafer Yılmaz, eşi Yasemin Yılmaz'ın 15 Temmuz'da evi terk ettiğini belirtti. Esra Erol'dan yardım isteyen Zafer Yılmaz, eşi Yasemin Yılmaz'ı çok sevdiğini ifade etti. Yılmaz çifti arasındaki anlaşmazlığın sebebi ise dikkat çekti.
İş yerine gelen kuzeni Ahmet'in kendi telefonunu birkaç dakikalığına kullandığını anlatan Zafer Yılmaz, bu sürede kuzeninin bir kadınla mesajlaştığını açıkladı.
Kuzeninin mesajlaştığı kadının daha sonra 'ha Zafer, ha Ahmet' dediğini iddia eden Yılmaz, mesajlaşmayı sürdürdüğünü doğruladı. Esra Erol, mesajlarda nelerin konuşulduğunu hatırlamadığını öne süren Yılmaz'ın sözlerini inandırıcı bulmadı.
POT ÜSTÜNE POT KIRDI!
Eşinin tüm yazışmalarını kağıda döktüğünü ifade eden Yılmaz, bir pot daha kırdı. Eşinin kanepeyi kağıtlarla doldurduğunu söyleyen Yılmaz'ın uzun konuşmalar yaptığı Esra Erol'un dikkatinden kaçmadı. Erol, "Madem kanepeyi kaplayacak kadar kağıt vardı, o zaman uzun bir konuşma olmuş" diye konuştu.
KAYINVALİDESİ KONUŞTU!
Eşi gittiğinden beri evde oturamadığını iş yerinde çalışamadığını belirten Zafer Yılmaz hakkında ortaya atılan iddialar da dikkat çekti.