La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel final bölümü hangi tarihte izlenebilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin severek izlediği ve final sezonu olan 5. sezonunun ilk 5 bölümü Netflix'te yayınlandı ve ilgiyle izlenmeye başlandı. Dizi severler diğer 5 bölümün yayınlanacağı tarihi araştırır oldu. İşte La Casa De Papel hakkında bilgiler…