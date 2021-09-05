La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel final bölümü hangi tarihte izlenebilecek?
Dizi severler gündemde yoğun bir şekilde La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Soruusnun yanıtı araştırır oldu. Daha önce yayınlanan 4 sezonu boyunca ilgiyle izlenen tüm dünyada fenomen hale gelen İspanyol yapımı suç dizisinde heyecanlı olaylar yaşanmaya devam ediyır. La Casa De Papel 5. sezon 1.kısmın yayınlanması ve izlenmesinin ardından bu kez gözler geri kalan bölümlere çevrildi. Peki La Casa De Papel final bölümü hangi tarihte izlenebilecek?
05.09.2021 12:24
- Son Güncelleme: 05.09.2021 12:24
La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel final bölümü hangi tarihte izlenebilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin severek izlediği ve final sezonu olan 5. sezonunun ilk 5 bölümü Netflix'te yayınlandı ve ilgiyle izlenmeye başlandı. Dizi severler diğer 5 bölümün yayınlanacağı tarihi araştırır oldu. İşte La Casa De Papel hakkında bilgiler…