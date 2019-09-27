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Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi: Ev sahibi Yunis Bey para karşılığı...

27.09.2019 13:36

Müge Anlı'daki Satı Ermiş olayıyla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan 52 yaşındaki Satı Ermiş'e ne oldu? Ankara Beypazarı'nda yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'ten 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Satı Hanım'ı son gören kişi Feyat Araz'ın sakladığı gerçek ne? Ev sahibi Yunis Bey ile Satı Hanım arasında nasıl bir bağ var? Yunis Bey'in anlattıklarından sonra Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? Feyat Bey evli olduğunu saklayarak Satı Ermiş'i kandırdı mı? İşte son dakika Müge Anlı gelişmeleri...


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