Esra Erol'da da izlediği videoyla darmadağın oldu! İnternetten tanıştığı eşi internetteki sevgilisine kaçtı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medyadan tanışarak evlendiği eşinin yine sosyal medyadan başka biriyle kaçtığını iddia eden Recep Özsoy, canlı yayında internete ateş püskürdü. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN