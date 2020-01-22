Esra Erol'da da izlediği videoyla darmadağın oldu! İnternetten tanıştığı eşi internetteki sevgilisine kaçtı
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da şoke ede bir olaya tanıklık edildi!4 aydır kayıp olan eşini bulmak için programa katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, kayınpederi ile Esra Erol'da canlı yayınına konuk oldu. Özsoy, internetten tanışarak evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.'nin yanına gittiğini ileri sürdü. Recep Özsoy, sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.
22.01.2020 13:54
- Son Güncelleme: 22.01.2020 14:12
ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medyadan tanışarak evlendiği eşinin yine sosyal medyadan başka biriyle kaçtığını iddia eden Recep Özsoy, canlı yayında internete ateş püskürdü. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.
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