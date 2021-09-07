EDHO ne zaman başlayacak diye merak edilirken bomba etkisi yaratan transfer haberi! Fenomen dizi ’kimler geldi kimler geçti’ dedirtti

MİLYONER SALI AKŞAMLARI ATV'DE!

Kim Milyoner Olmak İster'in yayın günü değişti. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Salı akşamları Atv ekranlarında yer alacak. Peki, EDHO ne zaman başlayacak?