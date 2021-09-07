EDHO ne zaman başlayacak diye merak edilirken bomba etkisi yaratan transfer haberi! Fenomen dizi 'kimler geldi kimler geçti' dedirtti
EDHO ne zaman başlayacak diye merak edilirken bomba etkisi yaratan transfer haberi! 7. sezona sayılı günler kala Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan gelen haberler diziseverlerin ilgi odağında yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster'in yayın gününün Salı'ya çekilmesi ile 'EDHO ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı daha çok merak ediliyor. İşte Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayın tarihi ve diziden ayrılan oyuncu hakkında gündeme düşen bomba transfer hakkında detaylar...
07.09.2021 14:43
- Son Güncelleme: 07.09.2021 14:43
EDHO ne zaman başlayacak diye merak edilirken bomba etkisi yaratan transfer haberi! Fenomen dizi 'kimler geldi kimler geçti' dedirtiyor...
MİLYONER SALI AKŞAMLARI ATV'DE!
Kim Milyoner Olmak İster'in yayın günü değişti. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Salı akşamları Atv ekranlarında yer alacak. Peki, EDHO ne zaman başlayacak?
EDHO'NUN HAŞMET FAÇALI'SI TEŞKİLAT'TA!
Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet Façalı rolünü canlandıran Turgut Tunçalp, Teşkilat'ın yeni sezonunda rol alacağını sette çekilen bir kareyle duyurdu.