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Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün...

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İsteri bu akşam atv ekranlarında yeni sezonuyla izleyici ile buluşacak. Kim Milyoner Olmak İster'in bu sezon sunucusu başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu olacak. Yarışmaya yeni bir soluk getiriceğine kesin gözüyle bakılan Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına bu akşam, 1 milyonluk soruyu açtıracak olan Arda Ayten oturacak. Geçtiğimiz sezonun finalinde seyircinin gönlünü kazanan Arda Ayten isimli genç yarışmacı, 1 milyonluk soruya kadar gelmiş ancak soruyu bilemeden bölüm sona ermişti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten'in 1 Milyon TL için yarışacağı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yeni sezon ilk bölümü ile ATV ekranlarında olacak Kim Milyoner Olmak İster bu akşam başlıyor!

05.10.2019 14:12 - Son Güncelleme: 05.10.2019 14:18
Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam başlıyor. Bu sezon Kim Milyoner Olmak İster? sunucu koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu oturacak.

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün...

Yeni sezon ilk bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gün bugün. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz sezon 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soru ile kapatmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün...

1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten herkesin sempatisini kazanmış, hem bilgisi hem performansı ile büyük takdir toplamıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün...

Yeni sezonu iple çeken programın sıkı takipçileri için heyecan dorukta.

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün...

Yeni sezon ilk bölüm başlamadan önce Arda Ayten'in sorularını hatırlayalım.

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