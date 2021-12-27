Müge Anlı’da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...

23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da kayboldu. 16 Kasım tarihinde kaybolan Mülkiye, nişanlısı tarafından aldatıldığını öğreniyor bu nedenle ayrılmak istediğini belirtiyor. Genç kızın kaybolduğu gün telefonundan ablasına "Ben Almanya'ya gideceğim" mesajları geliyor.