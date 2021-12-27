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Müge Anlı'da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...

Müge Anlı'da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu Mülkiye Kazan... Çeyiz hazırlığı için evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. En son kuzeni olan nişanlısı ile telefonda görüşen 23 yaşındaki Mülkiye Kazan olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Müge Anlı, gözaltındaki nişanlının sorgusunun 4. gününde cezaevine tutuklama kararı çıktığı bilgisini verdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugünkü son dakika gelişmesi...

27.12.2021 10:42 - Son Güncelleme: 27.12.2021 11:00
Müge Anlı’da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...

Müge Anlı'da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu, gözaltındaki Mustafa cezaevinde!

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Müge Anlı’da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...

23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da kayboldu. 16 Kasım tarihinde kaybolan Mülkiye, nişanlısı tarafından aldatıldığını öğreniyor bu nedenle ayrılmak istediğini belirtiyor. Genç kızın kaybolduğu gün telefonundan ablasına "Ben Almanya'ya gideceğim" mesajları geliyor.

Müge Anlı’da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...

Ancak mesajları Mülkiye'nin yazmadığı düşünülüyor. Mülkiye'nin nişanlısı kendisine yapılan iddiaları yalanlayıp, çelişkili konuşmasıyla kafaları karıştırdı. Mülkiye'nin ailesi ise evlerinin önüne gelen bir araçla kaçırıldığı belirtti.

Müge Anlı’da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...

GÖZALTINDAKİ NİŞANLI CEZAEVİNDE!

Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı. Düğün hazırlığı yaparken ortadan kaybolan Mülkiye'nin hem kuzeni hem de nişanlısı olan Mustafa, 4 gün önce gözaltına alınmıştı.

Müge Anlı’da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...

Müge Anlı, gözlatındaki nişanlının tüm suçlamaları kabul etmemesine rağmen, kasten adam öldürme suçundan Mardin kapalıcezaevine gönderildiğini aktardı. Mülkiye Kazan'ın telefonunun son sinyalinin alındığı yer ile kuzeni olan nişanlısının telefon sinyali aynı bölgede tespit edildi.

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