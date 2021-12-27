Müge Anlı'da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu gözaltındaki Mustafa...
Müge Anlı'da son dakika: Mülkiye Kazan cinayete mi kurban gitti? Kuzeniyle düğün hazırlığı yaparken kaybolmuştu Mülkiye Kazan... Çeyiz hazırlığı için evden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. En son kuzeni olan nişanlısı ile telefonda görüşen 23 yaşındaki Mülkiye Kazan olayında son dakika gelişmesi yaşandı! Müge Anlı, gözaltındaki nişanlının sorgusunun 4. gününde cezaevine tutuklama kararı çıktığı bilgisini verdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugünkü son dakika gelişmesi...
27.12.2021 10:42
- Son Güncelleme: 27.12.2021 11:00