Müge Anlı'da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: "Apartta bir adamla..."

Eşiyle daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Seyhan Kaya, tüm problemi Mustafa Kaya'nın ailesinden kaynaklandığını öne sürdü. Çiftin kızları Irmak Naz Kaya ise tek isteğinin babasını bir kez daha görmek olduğunu söyledi. Genç kız, "Babam neredeyse ben onun yanına gitmek istiyorum" dedi.