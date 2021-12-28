Müge Anlı'da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: "Apartta bir adamla..."
Müge Anlı'da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya'yı Müge Anlı buldu. Üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya'nın hayatı tepetaklak oldu. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi. İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" diye konuştu. Müge Anlı ekibi Albay emeklisi ile bir araya geldi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına bağlanan komşu sözleri ile milyonları bir kez daha şaşkına çevirdi.
GELİN - GÖRÜMCE KAVGASI!
Müge Anlı'daki gelin - görümce kavgası gündeme bomba gibi düştü. Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya ve eşi Seyhan Kaya hakkında ortaya atılan iddialar oldukça çarpıcı...
25 yıllık eşiyle Marmaris'te yaşadığını belirten Seyhan Kaya, eşinin görümcesi tarafından kaçırıldığını belirtti. Seyhan Kaya, Albay emeklisi eşine 2,5 yıldır ulaşadığını belirri ve Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı Albay emeklisi Mustafa Kaya'yı buldu. Kaya'nın, ilk eşinden olan kızının yanında olduğu ortaya çıktı.
"GÖRÜMCEM TAM BİR KARAYILAN"
25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.
SEYHAN KAYA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, birbirinden ilginç suçlamalarda bulundu. Görümcesinin dolandırıcı olduğunu iddia eden Kaya, yuvasının dağılmasına izin vermeyeceğini tekrarladı.