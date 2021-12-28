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Müge Anlı'da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: "Apartta bir adamla..."

Müge Anlı'da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya'yı Müge Anlı buldu. Üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya'nın hayatı tepetaklak oldu. Emekli albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi. İzleyenleri şoke eden aile kavgası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlara sahne oldu. Seyhan Kaya, görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulundu. Görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' diyen Kaya, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" diye konuştu. Müge Anlı ekibi Albay emeklisi ile bir araya geldi. Ardından Müge Anlı canlı yayınına bağlanan komşu sözleri ile milyonları bir kez daha şaşkına çevirdi.

28.12.2021 10:58 - Son Güncelleme: 28.12.2021 11:19
Müge Anlı’da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: Apartta bir adamla...

GELİN - GÖRÜMCE KAVGASI!

Müge Anlı'daki gelin - görümce kavgası gündeme bomba gibi düştü. Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya ve eşi Seyhan Kaya hakkında ortaya atılan iddialar oldukça çarpıcı...

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Müge Anlı’da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: Apartta bir adamla...

25 yıllık eşiyle Marmaris'te yaşadığını belirten Seyhan Kaya, eşinin görümcesi tarafından kaçırıldığını belirtti. Seyhan Kaya, Albay emeklisi eşine 2,5 yıldır ulaşadığını belirri ve Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı Albay emeklisi Mustafa Kaya'yı buldu. Kaya'nın, ilk eşinden olan kızının yanında olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı’da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: Apartta bir adamla...

"GÖRÜMCEM TAM BİR KARAYILAN"

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

Müge Anlı’da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: Apartta bir adamla...

Eşiyle daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Seyhan Kaya, tüm problemi Mustafa Kaya'nın ailesinden kaynaklandığını öne sürdü. Çiftin kızları Irmak Naz Kaya ise tek isteğinin babasını bir kez daha görmek olduğunu söyledi. Genç kız, "Babam neredeyse ben onun yanına gitmek istiyorum" dedi.

Müge Anlı’da gelin - görümce kavgası! Eşinin ve kızının yanına dönmek istemeyen Albay emeklisi Mustafa Kaya: Apartta bir adamla...

SEYHAN KAYA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, birbirinden ilginç suçlamalarda bulundu. Görümcesinin dolandırıcı olduğunu iddia eden Kaya, yuvasının dağılmasına izin vermeyeceğini tekrarladı.

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