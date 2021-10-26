Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek. Son gün gelip çatıyor. Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin lirayı bulmaktadır. Burs veren kurumların listesi haberimizde yer alıyor.