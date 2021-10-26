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Haberler Ekonomi Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!

Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!

Lise ve üniversite öğrencilerine burs veren pek çok kurum ve dernek bulunuyor. Öğrencilere bir sene boyunca karşılıksız para ödenecek. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının hemen birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını öğrenmek istiyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK öğrencilere burs ödemesi yapan önemli kurumlar arasındadır. Kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında ödenecek burs başvurularıyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri paylaştı. Üniversiteyi kazanan gençler ise bu bilgileri öğrenmek isteniyor.

26.10.2021 19:50 - Son Güncelleme: 26.10.2021 19:50
Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!

Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek. Son gün gelip çatıyor. Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin lirayı bulmaktadır. Burs veren kurumların listesi haberimizde yer alıyor.

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Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI

Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç-Bitiş

Ortaöğrenim Bursu

15 Ekim 2021-30 Ekim 2021

Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!

Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021-15 Kasım 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021-15 Kasım 2021

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