Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek! Son gün gelip çatıyor! Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var!
Lise ve üniversite öğrencilerine burs veren pek çok kurum ve dernek bulunuyor. Öğrencilere bir sene boyunca karşılıksız para ödenecek. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının hemen birlikte milyonlarca öğrenci burs imkanlarını öğrenmek istiyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK öğrencilere burs ödemesi yapan önemli kurumlar arasındadır. Kamu kuruluşları, vakıflar ve şirketler, öğrencilere aylık 320 lira ile 4 bin lira arasında ödenecek burs başvurularıyla ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri paylaştı. Üniversiteyi kazanan gençler ise bu bilgileri öğrenmek isteniyor.
Neredeyse 1 sene boyunca 400-600-4.000 TL ödenecek. Son gün gelip çatıyor. Öğrencilere karşılıksız para ödeme müjdesi var. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler ise detayları merakla araştırıyor. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin lirayı bulmaktadır. Burs veren kurumların listesi haberimizde yer alıyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI
Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021-15 Kasım 2021
Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021-15 Kasım 2021