Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanında Cezayir karar aşamasında: "Aile mi vatan mı?"
Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanında Cezayir karar aşamasında... Atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalıyor. Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecek? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 17. yeni bölümünde yaşanacaklar...
16.01.2023 13:21 - Son Güncelleme: 16.01.2023 13:46
"AİLE Mİ VATAN MI?"
Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölüm fragmanında Cezayir karar aşamasında... İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölümünde yaşanacaklar...