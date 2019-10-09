Müge Anlı'da son dakika itirafı! Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan Yasin Bey...

MÜGE ANLI'DAKİ AFYON CİNAYETİNİN DETAYLARI...

Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel ve 3 çocuğu ile birlikte Afyonkarahisar'da yaşıyordu. Tuncay Demirel, bir gün iş için şehir dışına gittiği sırada sosyal medyada eşinin bir adamla uygunsuz görüntülerini yakalayınca yaşadıkları şehir olan Afyon'a geri döndü ve eşinin yanına giderek iddiaya göre şiddet uyguladı. Ancak Nazife Demirel, Yasin isimli şahısın kendisini zorla pavyonda konsomatris olarak çalıştırdığını iddia etti ve karı - koca Yasin denen kişiden şikayetçi oldu.