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Müge Anlı'da son dakika itirafı! Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan Yasin Bey...

Müge Anlı'da Nazife Demirel'in yasak aşk yaşadığı Yasin Bey her şeyi itiraf etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Afyonkarahisar'daki olayda flaş gelişme yaşandı! 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ile yasak aşk yaşayan Yasin Bey, Müge Anlı canlı yayınında her şeyi itiraf etti. Nazife Demirel'in videosu ve Tuncay Demirel'in ölümü hakkında sessizliğini bozan Yasin Bey, Müge Anlı canlı yayınında anlattıklarıyla herkesi şok etti. İşte Müge Anlı'daki yasak aşk olayında son durum...

09.10.2019 13:20 - Son Güncelleme: 09.10.2019 13:43
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan Yasin Bey...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Tuncay Demirel olayında akılalmaz detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Atv'nin büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Afyon'da hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel ve yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle ilgili çarpıcı iddiaların ardı arkası kesilmezken, olayda adı geçen iki şahıs Müge Anlı'ya konuştu. Nazife Demirel ile Yasin Bey Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika Nazife Demirel - Tuncay Demirel gelişmesi!

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan Yasin Bey...

MÜGE ANLI'DAKİ AFYON CİNAYETİNİN DETAYLARI...

Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel ve 3 çocuğu ile birlikte Afyonkarahisar'da yaşıyordu. Tuncay Demirel, bir gün iş için şehir dışına gittiği sırada sosyal medyada eşinin bir adamla uygunsuz görüntülerini yakalayınca yaşadıkları şehir olan Afyon'a geri döndü ve eşinin yanına giderek iddiaya göre şiddet uyguladı. Ancak Nazife Demirel, Yasin isimli şahısın kendisini zorla pavyonda konsomatris olarak çalıştırdığını iddia etti ve karı - koca Yasin denen kişiden şikayetçi oldu.

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan Yasin Bey...

Ancak Tuncay Demirel yeniden iş için şehir dışına gittiği bir vakit Nazife Demirel karakola gidip ifadesini geri alıyor ve her şey bu noktadan sonra değişiyor. Tuncay Bey yeniden Afyonkarahisar'daki evlerine geldiğinde eşiyle arasında tartışma yaşanıyor ve Nazife Hanım evi terk ediyor. Bu sırada eşinin telefonunu yanına alan Tuncay bey, bir süre sonra Nazife Hanım'ın eve dönmemesinden kaynaklı kayıp başvurusunda bulunuyor.

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan Yasin Bey...

Takvimler 25 Ağustos'u gösterdiğinde Tuncay Demirel, 2 çocuğu ile birlikte Harbiş mahallesindeki semt pazarına ekmek satmaya gidiyor. Bu sırada çocuklardan biri annesini yanında Yasin denen şahıs ile bir araçta görüyor ve babasına söylüyor.

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Tuncay Demirel'in eşi Nazife Demirel'in cinsel içerikli görüntüsünü paylaşan Yasin Bey...

Tuncay Demirel eşi ve Yasin Bey'in bulunduğu araca doğru tartışmak için giderken, ikili aracı sürüyor ve Tuncay Demirel, karşıdan gelen araç ve eşinin de içinde bulunduğu araç arasında sıkışarak olduğu yerde hayatını kaybediyor.

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