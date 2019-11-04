Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, sosyal medyanın diline düştü!
ATV'de yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen Okan Tokmak, futbol sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu. "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve '22 adam bir topun' şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" sorusuna "Havasını söndürüyor" cevabını veren yarışmacı ilk soruda kırmızı kart gördü. Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen Okan Tokmak sosyal medya gündemine oturdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soruları ve cevapları...
ATV ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen Okan Tokmak, futbol sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Okan Tokmak adlı yarışmacıya sorulan ilk soruda, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor"cevabı ile yarışmadan elendi.
Sorunun doğru cevabı "Peşinden koşuyor" olacaktı. İlk soruda elenen yarışmacı sosyal medyada, "22 adam bir topun havasını neden söndürsün, akıl var nizam var" , "Hedefim 1 milyon diyordu, çok mu yüksek atıyorlar?", "Kendinden söz ettirmek için bunu yaptı." şeklinde eleştirildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE İLK SORUDA ELENEN YARIŞMACI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN