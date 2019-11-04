Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, sosyal medyanın diline düştü!

ATV ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen Okan Tokmak, futbol sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Okan Tokmak adlı yarışmacıya sorulan ilk soruda, "Futbolu ve futbol izleyicisi olmayı eleştiren ve "22 adam bir topun" şeklinde başlayan klişe sözün devamında hangisi söylenir?" oldu. Okan Bey soruya verdiği "Havasını söndürüyor"cevabı ile yarışmadan elendi.