Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’e ve Kayılara Nikea’da zehirli tuzak!

Bizans İmparatoru'nun onayı ile Nikea Valisi Manuel'i ortadan kaldırarak şehrin kontrolünü eline alan Saguros, Osman Bey ve Kayı kafilesini kabul etti. Osman Bey, Bitinya'daki durumu anlatıp tekfurların uygulamaları nedeniyle ticaret yollarının kesildiğini, bu durumun Nikea halkını zor duruma düşürdüğünü anlattı ve yeni vali Saguros'a bir anlaşma teklif etti.