Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey’e ve Kayılara Nikea’da zehirli tuzak!
Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu! Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yayınlanan 70'inci bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 70'inci bölümünde; ticaret sorununu aşabilmek için Nikea'ya gitmeye karar veren Osman Bey, Tekfur Nikola'nın tuzağına düşmesine rağmen hedefinden sapmadı ve Nikea Kalesi'ne ulaştı. İşte o sahne...
Bizans İmparatoru'nun onayı ile Nikea Valisi Manuel'i ortadan kaldırarak şehrin kontrolünü eline alan Saguros, Osman Bey ve Kayı kafilesini kabul etti. Osman Bey, Bitinya'daki durumu anlatıp tekfurların uygulamaları nedeniyle ticaret yollarının kesildiğini, bu durumun Nikea halkını zor duruma düşürdüğünü anlattı ve yeni vali Saguros'a bir anlaşma teklif etti.
Osman Bey "Manuel ve tekfurlar anlaşmaları bozduğundan beri topraklarınıza tek bir kervan salmadım" deyince Vali Saguros "Şehrin hazinesini açtırdığımda boş olduğunu gördüm! Tebaası açlıktan kırılmasın diye her şeyini tüketmiş" cevabını verdi.
Bunun üzerine Osman Bey, "O vakit iyice bellemişsindir karşımda değil yanımda olman gerektiğini! Manuel'in düştüğü hataya düşmeyesin! Makamına yeni kurulmuş birinin evvel halkının gönlünü hoş tutması gerekir! Yoksa hükmü uzun ömürlü olmaz! Yerinizin sağlamlığı ancak benimle edeceğiniz ticarete bağlıdır! Kervanlarınızı basmaktan geri durmam! Cenk Türke düğündür" diyerek Vali Saguros'u uyardı.
Vali Saguros, Osman Bey'in sözlerinden etkilenirken, katiplerine anlaşmanın hazırlanması emrini verdi. Bunun üzerine Osman Bey, "Gayrı bütün ihtiyaçlarınızı Kayı Obası görecek! Kervanlarınızın cümlesini de ben koruyacağım! Türkün var olduğu yerde anlaşmaktan gayrı çıkar yol yoktur! Bilesin!" diyerek valiye güvence verdi.
Anlaşmaya varılmasının ardından Vali Saguros, anlaşmayı kutlamak üzere Osman Bey'i yemeğe davet etti.