Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı
Müge Anlı'da son dakika... İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz, ailesinin yanından ayrılmış ve sevgilisiyle beraber yaşamak için Sivas'a gitmişti. 40 gün önce Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan Fatma Öz'ü, Bahri Maraşlı'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak suçlamaları reddeden Bahri Maraşlı, geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmuştu. Bu girişimin ardından yeniden sorgulanan Maraşlı, Fatma Öz cinayetini işlediğini itiraf etti. Evli ve sevgilisi olan Bahri Maraşlı ile aşk yaşayan Yasemin Doğan Okçu, Atv canlı yayında katil zanlısı sevgili Bahri Maraşlı'nın cinayeti kendisine itiraf ettiğini açıkladı. Son dakika haberine göre Fatma Öz'ün katili tutuklandı.
Fatma Öz'ü öldürdüğünü itiraf eden Bahri Maraşlı ile cinayeti bildiklerinden şüphelenen M.F.A. ve Y.D.O isimli kadın Gürün Adliyesi'ne gönderildi. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda cinayeti kabul eden eski sevgili, Fatma Öz'le yaşadıkları tartışmanın ardından kafasına tek el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Maraşlı, Öz'ü Sivas'ın Gürün ilçesine Kavak Köyü yakınlarında boş bir araziye taşlarla gömdüğünü itiraf etti.