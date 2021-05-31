Vav TV İzle

Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı

Müge Anlı'da son dakika... İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz, ailesinin yanından ayrılmış ve sevgilisiyle beraber yaşamak için Sivas'a gitmişti. 40 gün önce Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan Fatma Öz'ü, Bahri Maraşlı'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak suçlamaları reddeden Bahri Maraşlı, geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmuştu. Bu girişimin ardından yeniden sorgulanan Maraşlı, Fatma Öz cinayetini işlediğini itiraf etti. Evli ve sevgilisi olan Bahri Maraşlı ile aşk yaşayan Yasemin Doğan Okçu, Atv canlı yayında katil zanlısı sevgili Bahri Maraşlı'nın cinayeti kendisine itiraf ettiğini açıkladı. Son dakika haberine göre Fatma Öz'ün katili tutuklandı.

31.05.2021 12:14 - Son Güncelleme: 31.05.2021 12:43
Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı

İTİRAF VE TUTUKLAMA PEŞ PEŞE!

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi... İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün (31 Mayıs 2021) yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bir süredir atv ekranlarına taşıdığı Fatma Öz cinayetinde düğüm çözüldü. 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ün katil zanlısı Bahri Maraşlı çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına da katılan Bahri Maraşlı, 25 Mayıs'ta intihar girişiminde bulundu.

Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı

Çenesine ateş ederek hayatına son vermek isteyen Maraşlı, intihar girişiminin ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüphelerin odağındaki isim sorgusunda suçunu itiraf etti.

Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı

Fatma Öz'ü öldürdüğünü itiraf eden Bahri Maraşlı ile cinayeti bildiklerinden şüphelenen M.F.A. ve Y.D.O isimli kadın Gürün Adliyesi'ne gönderildi. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda cinayeti kabul eden eski sevgili, Fatma Öz'le yaşadıkları tartışmanın ardından kafasına tek el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Maraşlı, Öz'ü Sivas'ın Gürün ilçesine Kavak Köyü yakınlarında boş bir araziye taşlarla gömdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı

Katil zanlısı sevgili Bahri Maraşlı tutuklandı!