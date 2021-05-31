Müge Anlı'da son dakika: İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı

Müge Anlı'da son dakika... İtiraf ve tutuklama peş peşe geldi! Fatma Öz cinayetinde katil intihar girişiminde bulunan o isim çıktı! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz, ailesinin yanından ayrılmış ve sevgilisiyle beraber yaşamak için Sivas'a gitmişti. 40 gün önce Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan Fatma Öz'ü, Bahri Maraşlı'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak suçlamaları reddeden Bahri Maraşlı, geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmuştu. Bu girişimin ardından yeniden sorgulanan Maraşlı, Fatma Öz cinayetini işlediğini itiraf etti. Evli ve sevgilisi olan Bahri Maraşlı ile aşk yaşayan Yasemin Doğan Okçu, Atv canlı yayında katil zanlısı sevgili Bahri Maraşlı'nın cinayeti kendisine itiraf ettiğini açıkladı. Son dakika haberine göre Fatma Öz'ün katili tutuklandı.

31.05.2021 12:14 - Son Güncelleme: 31.05.2021 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





