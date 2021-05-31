İşler tam rayındayken yapboz bozulacak! Gönül Dağı için yarı yolda ters köşe! Meğer son anda...

Gönül Dağı'nda izleyiciyi şaşırtacak bir veda yaşanabilir. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi bu sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi oldu. Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş'in Gönül Dağı'ndan ayrılarak başka yapımla el sıkıştığı kulislerde konuşuluyor. Henüz bu konu hakkında yayıncı kuruluş ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.

31.05.2021 06:46 - Son Güncelleme: 31.05.2021 06:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





