İşler tam rayındayken yapboz bozulacak! Gönül Dağı için yarı yolda ters köşe! Meğer son anda...
Gönül Dağı'nda izleyiciyi şaşırtacak bir veda yaşanabilir. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi bu sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi oldu. Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş'in Gönül Dağı'ndan ayrılarak başka yapımla el sıkıştığı kulislerde konuşuluyor. Henüz bu konu hakkında yayıncı kuruluş ve yapım şirketinden bir açıklama gelmedi.
İşler tam rayındayken yapboz bozulacak! Gönül Dağı için yarı yolda ters köşe! Meğer son anda... Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz hafta cumartesi günü sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. Gülsim Ali ve Berk Atan gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizide merak uyandıran gelişmeler ardı sıra yaşanıyor ve gözler veda edecek isme çevrildi. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar arttı. Utku Ateş'in diziden ayrılarak başka bir yapımda rol alacağı konuşulurken yapım şirketinden yapılacak açıklama bekleniyor.