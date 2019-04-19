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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen'den itiraf: Birisi beni takıntı haline getirdi...

19.04.2019 12:20

Müge Anlı canlı yayınında şok itiraf! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Konya'daki evlerinde çay içerken bir anda kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen'in ölümüyle ilgili ne saklanıyor? Öldürülen Büyükşen ailesinin kızları Büşra Büyükşen, 19 Nisan Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulundu. Konya'daki cinayetin katil ya da katilleri kim?


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