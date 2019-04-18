Hercai 6. yeni bölüm fragmanı: Ben hiç böyle olmamıştım! Hercai yeni bölüm hakkında çok özel bilgiler!

Hercai yine nefeslerin tutulacağı bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkıyor! Atv'nin çok konuşulan dizisi Hercai 6. yeni bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. İntikamdan doğan bir aşk masalına dönüşen Hercai yeni bölümden kimsenin bilmediği ipuçları!

HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 5. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA