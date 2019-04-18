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Hercai 6. yeni bölüm fragmanı: Ben hiç böyle olmamıştım! Hercai yeni bölüm hakkında çok özel bilgiler!

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai 6. yeni bölüm izleyicisi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren dünya çapında adından söz ettiren Hercai 6. yeni bölümde neler olacak? Miran ve Reyyan yeniden bir araya gelebilecek mi? İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar hakkında kimsenin bilmediği çok özel bilgiler!

18.04.2019 11:50 - Son Güncelleme: 18.04.2019 12:16
Hercai 6. yeni bölüm fragmanı: Ben hiç böyle olmamıştım! Hercai yeni bölüm hakkında çok özel bilgiler!

Hercai yine nefeslerin tutulacağı bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkıyor! Atv'nin çok konuşulan dizisi Hercai 6. yeni bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. İntikamdan doğan bir aşk masalına dönüşen Hercai yeni bölümden kimsenin bilmediği ipuçları!

HERCAİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

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Hercai 6. yeni bölüm fragmanı: Ben hiç böyle olmamıştım! Hercai yeni bölüm hakkında çok özel bilgiler!

Gül'ün hastaneden çıkışı üzerine Miran, Reyyan'ı gizlice konağa alıyor. Ablasının özlemiyle yanıp tutuşan Minik Gül, Reyyan'ı görünce şok oluyor. Yaşadıkları uzun ayrılık sonrası hasret gideren kardeşler, başlarına geleceklerden bihaber.

Hercai 6. yeni bölüm fragmanı: Ben hiç böyle olmamıştım! Hercai yeni bölüm hakkında çok özel bilgiler!

Yaren Şadoğlu yine dolaplar çeviriyor.

Hercai 6. yeni bölüm fragmanı: Ben hiç böyle olmamıştım! Hercai yeni bölüm hakkında çok özel bilgiler!

Elif'i korumak için plan kuran Azize Aslanbey, torununun güvenini kaybediyor.

Hercai 6. yeni bölüm fragmanı: Ben hiç böyle olmamıştım! Hercai yeni bölüm hakkında çok özel bilgiler!

Aslanbey ailesinin Reyyan'a yaşattıklarını duyan Elif, artık konakta olanlara sessiz kalmıyor.

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