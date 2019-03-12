Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!
Müge Anlı canlı yayınında aranan gayrimenkul zengini Asım Bayram, dikkatli bir izleyicinin Müge Anlı ihbar hattını arayıp ekibi bilgilendirmesiyle bulundu. Antalya Kepez'deki vahşi cinayetin detaylarını Müge Anlı canlı yayında anlattı. 8 parçaya bölünen ceset bulunduğu yerden çıkartan ekipler dahi zor anlar yaşadı. Peki, Asım Bayram'ı kim ve neden öldürdü? İşte (12 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayetinin korkunç gerçekleri...
12.03.2019 11:02
- Son Güncelleme: 12.03.2019 11:35
Müge Anlı'da aranan Asım Bayram, 49. günde Antalya Kepez'de piknik yapan dikkatli bir izleyicinin Müge Anlı ihbar hattını aramasıyla bulundu. Ancak 82 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.
MÜGE ANLI'DAKİ ASIM BAYRAM CİNAYETİNİN DETAYLARI!
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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