GaleriTelevizyon

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!

Müge Anlı canlı yayınında aranan gayrimenkul zengini Asım Bayram, dikkatli bir izleyicinin Müge Anlı ihbar hattını arayıp ekibi bilgilendirmesiyle bulundu. Antalya Kepez'deki vahşi cinayetin detaylarını Müge Anlı canlı yayında anlattı. 8 parçaya bölünen ceset bulunduğu yerden çıkartan ekipler dahi zor anlar yaşadı. Peki, Asım Bayram'ı kim ve neden öldürdü? İşte (12 Mart) Müge Anlı canlı yayınında Asım Bayram cinayetinin korkunç gerçekleri...

12.03.2019 11:02 - Son Güncelleme: 12.03.2019 11:35
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!

Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ilgili detayları anlattı. Vahşi cinayetin kan donduran detayları, cesedi bulunduğu yerden çıkartan ekiplere dahi zor anlar yaşattı.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!

Müge Anlı'da aranan Asım Bayram, 49. günde Antalya Kepez'de piknik yapan dikkatli bir izleyicinin Müge Anlı ihbar hattını aramasıyla bulundu. Ancak 82 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!

MÜGE ANLI'DAKİ ASIM BAYRAM CİNAYETİNİN DETAYLARI!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!

CESET KAYIP ASIM BAYRAM'A AİT ÇIKTI

Cesedin 49 gün önce kayıp başvurusu yapılan ve ailesinin Müge Anlı'nın programına katılarak aradığı iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu anlaşıldı.

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi kan dondurdu! Asım Bayram'ın cesedi 8 parça şeklinde bulundu!

82 yaşındaki Asım Bayram Ocak ayında ev almak için para dolu bir çantayla ev almak için evden çıkmış fakat bir daha eve geri dönmemişti. Bayram'ın Almanya'da yaşayan çocukları Türkiye'ye gelerek babaları hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kim Milyoner Olmak İster 811. bölüm soru ve cevapları | Milyoner yeni bölüm
Kim Milyoner Olmak İster 811. bölüm soru ve cevapları | Milyoner yeni bölüm