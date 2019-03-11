Kim Milyoner Olmak İster 811. bölüm soru ve cevapları | Milyoner yeni bölüm

Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine çok konuşuldu. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması olan Milyoner, yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitledi. İşte Milyoner'in 811. yeni bölüm soru ve cevapları...