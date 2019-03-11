Kim Milyoner Olmak İster 811. bölüm soru ve cevapları | Milyoner yeni bölüm
Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, 11 Mart'ta yayınlanan 811. yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne, bir yarışmacının verdiği cevap sonrası yaşadığı elenme korkusu damgasını vurdu. İşte başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm soru ve cevapları...
11.03.2019 23:52
- Son Güncelleme: 11.03.2019 23:54
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