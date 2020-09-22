Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da hem stüdyodakileri hem de tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat Karakuş'un şüphelendiği kişi ise karşı komşusu Cengiz Bey'di. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Canlı yayına çıkan Esra'nın, pişkinliği herkesi şaşkına çevirdi.
22.09.2020 14:07
- Son Güncelleme: 22.09.2020 14:07
DİĞER GALERİLER