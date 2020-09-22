Haberler Galeri Televizyon Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur

Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da hem stüdyodakileri hem de tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat Karakuş'un şüphelendiği kişi ise karşı komşusu Cengiz Bey'di. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Canlı yayına çıkan Esra'nın, pişkinliği herkesi şaşkına çevirdi.

22.09.2020 14:07 - Son Güncelleme: 22.09.2020 14:07
Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programda izleyiciler kan donduran bir itirafa tanıklık etti. Yaklaşık 15 gün önce 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bırakarak ortadan kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur

Esra Karakuş'un kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile kaçtığı ortaya çıktı.

Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur

Bu olayın şokunu atlatamayan izleyici, kadının küçük kızının gerçek babasının kaçtığı komşusu olduğu itirafıyla adeta donup kaldı.

Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur

Ferdi Karakuş, eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını belirterek Esra Erol'un programına başvurdu.

Esra Erol canlı yayınında şok! Esra Erol bile şaştı kaldı: Kızımın babası komşumdur

6 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra "Ben doktora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Esra Karakuş'a Esra Erol'un yoğun gayretleri sonucu ulaşıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Duygu Çelikten nasıl öldü? Şüpheli Veli Ünder ve Anıl Çelikten hakkında şok ifadeler...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Duygu Çelikten nasıl öldü? Şüpheli Veli Ünder ve Anıl Çelikten hakkında şok ifadeler...