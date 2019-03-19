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Kim Milyoner Olmak İster 813. bölüm soru ve cevapları (18 Mart yeni bölüm)

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, 813. yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitledi. Birbirinden ilginç soruların geceye damga vurduğu Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında girdi. İşte başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumu ve birbirinden ilginç yarışmacılarla ekranların en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 813. yeni bölümünde yaşananlar...

19.03.2019 02:05 - Son Güncelleme: 19.03.2019 02:21
Kim Milyoner Olmak İster 813. bölüm soru ve cevapları (18 Mart yeni bölüm)

Başarılı sunucu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine çok konuşuldu. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması olan Milyoner, yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitledi. İşte Milyoner'in 813. yeni bölüm soru ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster 813. bölüm soru ve cevapları (18 Mart yeni bölüm)
Kim Milyoner Olmak İster 813. bölüm soru ve cevapları (18 Mart yeni bölüm)
Kim Milyoner Olmak İster 813. bölüm soru ve cevapları (18 Mart yeni bölüm)
Kim Milyoner Olmak İster 813. bölüm soru ve cevapları (18 Mart yeni bölüm)
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