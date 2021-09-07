Mehmet Ali Erbil'in kızından olay pozlar! Yasmin Erbil yarı çıplak karavan halleri ile boy gösterdi annesinden yorum gecikmedi...

Geçtiğimiz Şubat ayında kızına yurt dışında ders aldığı hocalarının yetenekli olduğunu söylediğini ifade eden Kumbasar, "Yasmin en son kısa televizyon filmleri çekiyordu. Daha önce 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2'de oynamıştı. Oyunculuk yapacak ama sakin gidiyor. Eğitimini alıyor, şan dersleri var, öyle bir anda değil" ifadelerini kullanmıştı.