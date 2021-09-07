Mehmet Ali Erbil'in kızından olay pozlar! Yasmin Erbil yarı çıplak karavan halleri ile boy gösterdi annesinden yorum gecikmedi
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay pozlar! Yasmin Erbil yarı çıplak karavan halleri ile boy gösterdi annesinden yorum gecikmedi...Geçtiğimiz Şubat ayında Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'le olan evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki kızı Yasmin'in oyuncu olacağını, "Yeteneği olmasa söyler, başka bir işe yönlendirirdik" sözleri ile açıklamıştı. Bir dizi ile anlaşan Yasmin, setten fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil bu kez de yarı çıplak karavan halleri ile gündeme bomba gibi düştü.
07.09.2021 13:47
- Son Güncelleme: 07.09.2021 13:53
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay pozlar! Yasmin Erbil yarı çıplak karavan halleri ile boy gösterdi annesinden yorum gecikmedi...
Geçtiğimiz Şubat ayında kızına yurt dışında ders aldığı hocalarının yetenekli olduğunu söylediğini ifade eden Kumbasar, "Yasmin en son kısa televizyon filmleri çekiyordu. Daha önce 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2'de oynamıştı. Oyunculuk yapacak ama sakin gidiyor. Eğitimini alıyor, şan dersleri var, öyle bir anda değil" ifadelerini kullanmıştı.
Yasmin Erbil, bir dizi ile anlaştı ve sete gitmeye başladı. Sosyal medyadan set hallerini paylaşmayı ihmal etmeyen Yasmin'in yarı çıplak pozu gündeme bomba gibi düştü.