Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten neden öldürüldü? Tüm kirli çamaşırlar bir bir ortaya çıkıyor...

Fatura yatırmak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in bulunması için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, evli ve 3 çocuk babası komşusu Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırdığı iddia edildi.