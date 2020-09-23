Müge Anlı'da son dakika... Duygu Çelikten neden öldürüldü? Tüm kirli çamaşırlar bir bir ortaya çıkıyor...
ATV'nin en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı'nın 21 Eylül'deki bölümünde Duygu Çelikten'den acı haber gelmişti. 15 gündür kendisinden haber alınamayan kayıp genç kadının cansız bedeni gömülmüş şekilde bulundu. Duygu Çelikten'i kaçıran Veli Ünder ise halen bulunamadı. Peki Duygu Çelikten nasıl öldü, Duygu'yu kim öldürdü? İşte Duygu Çelikten cinayetinde son dakika gelişmeleri...
23.09.2020 12:59
- Son Güncelleme: 23.09.2020 12:59
Fatura yatırmak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Duygu Çelikten'in bulunması için ailesi araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, evli ve 3 çocuk babası komşusu Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırdığı iddia edildi.
10 günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinin taş ve toprakla örtülmüş olduğu öğrenildi. cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde 2 bıçak darbesi tespit edildi. Genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi. Polis ekipleri, şüpheli Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı. Veli Ünder'in eşi Ceylan Ünder'in eşini savunması ise tepki topladı.
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